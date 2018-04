Zeuge hilft bei Ergreifung von Einbrecher-Paar

Altforweiler Ein geistesgegenwärtiger Zeuge hat am Montagmorgen die Festnahme von zwei Einbrechern ermöglicht. Der Zeuge beobachtete laut Polizeibericht die beiden Einbrecher, als sie mehrfach an einem Einfamilienhaus in Altforweiler klingelten. Nachdem ihnen niemand öffnete, zogen sie sich Handschuhe und Masken an und gingen zur Rückseite des Anwesens. Dort hebelten sie ein Fenster auf, stiegen in das Haus ein und durchsuchten das Schlafzimmer. Die Beobachtungen gab der Nachbar fortlaufend telefonisch an die Polizei weiter. Die erwischte das serbische Diebespärchen, eine 19-Jährige und ein 17-Jähriger, in der Nähe des Tatorts. Die Frau trug bei ihrer Festnahme noch weiße Handschuhe. Beutestücke wurden nicht aufgefunden. Der 17-Jährige und die 19-Jährige sind der Polizei wegen ähnlicher Taten bekannt. Derzeit wird geprüft, ob sie für weitere Wohnungseinbrüche in Frage kommen.