Überherrn Besinnliches Stöbern in Überherrn

Überherrn · Erster Weihnachtsmarkt im Warmen: Nachdem das Wetter in der Vergangenheit den Ausstellern und Besuchern arg zugesetzt hatte, zog man dieses Jahr kurzerhand ins Kulturhaus um. Auch wenn der unter Denkmalschutz stehende „Betonbunker“ in seinem tristen Grau von außen wenig einladend wirkte, sorgte das Weihnachtsdorf in seinem Innern mit seiner stimmungsvollen Lichterpracht für viel weihnachtliches Flair.

03.12.2023 , 18:31 Uhr

Besucher auf dem Weihnachtsmarkt in Überherrn Foto: Ruppenthal

Von Rolf Ruppenthal