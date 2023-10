Debatte in der Grünen-Fraktion in Überherrn Warum es bei der Batteriefabrik SVolt jetzt um das Abwasser geht

In den Unterlagen zur geplanten SVolt-Ansiedlung auf dem Linslerfeld bei Überherrn (Landkreis Saarlouis) gibt es einen roten Pfeil, der für das weitere Verfahren noch eine wichtige Rolle spielen könnte. Auf dem Schaubild werden die Wasserflüsse in der geplanten Batteriefabrik dargestellt. Für die Grünen im Überherrner Gemeinderat jedenfalls ist das einer der Punkte, auf den sie im weiteren Verfahren ganz besonders schauen werden, wie Fraktionsvorsitzender Marcus Guldner im SZ-Gespräch deutlich macht. Der Pfeil weist aus, wie viel Abwasser aus der Fabrik in die kommunale Kläranlage fließen könnte. Wasser ist ohnehin eines der Schlüsselthemen bei der Ansiedlung, das die Gemüter in Wallung bringt.