Kultur Geschichte der heiligen Oranna lebt nicht nur in Prozessionen fort

Der „Dorantag“ hat in den Gaugemeinden von Überherrn eine lange Tradition. Seit dem Mittelalter machen sich aus diesen Gemeinden die Gläubigen an diesem Tag in einer Prozession auf den Weg zur Wallfahrtskapelle der heiligen Oranna in Berus. Auch in diesem Jahr nahmen über 400 Katholiken aus Berus, Felsberg und Altforweiler sowie aus der gesamten Region an der traditionellen Wallfahrt teil und pilgerten in drei verschiedenen Wallfahrtsgruppen aus Berus, Altforweiler und Felsberg zur traditionellen Oranna-Kapelle nach Berus.