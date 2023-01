Unfall in Überherrn : Fahrer verliert Kontrolle über sein Auto – ein Schwerverletzter

Unfall in Überherrn

Überherrn Unfall mit schlimmen Folgen in Überherrn-Bisten: Ein 79-Jähriger ist dabei schwer verletzt worden. Das ist nach Polizei-Angaben bisher bekannt.

Schwerer Verkehrsunfall in Überherrn-Bisten: Dort hat am Samstag, 28. Januar, gegen 11.25 Uhr ein 79-jähriger Mann aus Überherrn (Landkreis Saarlouis ) die Kontrolle über sein Auto verloren.

Verkehrsunfall in Saarlouis mit zwei Schwerverletzten – Erste Hinweise auf die Ursache

Polizei ermittelt : Verkehrsunfall in Saarlouis mit zwei Schwerverletzten – Erste Hinweise auf die Ursache

Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann aus Richtung Altforweiler und war gerade auf der auf der Rathausstraße in Richtung Bisten unterwegs, als er – wohl wegen Gesundheitsproblemen – von der Straße abkam und mit seinem Auto erst gegen mehrere Vorgartenmauern und einer Straßenlaterne donnerte.

Wie es nach dem Unfall in Überherrn weiterging

Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Mauern, ein in einer Einfahrt geparktes Auto und eine Straßenlaterne wurden erheblich beschädigt.