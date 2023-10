Überherrn Unfall bei Überherrn fordert zwei Schwerverletzte

Nach Polizeiangaben kam es zu der folgenschweren Kollision, als ein 18-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen von der L 279 kommend auf die Landstraße 168 einbiegen wollte und dabei das Auto eines Richtung Differten fahrenden 23-Jährigen übersah. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn katapultiert. Der 18-jährige Unfallfahrer wurde dabei schwer verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt. In der Folge musste er von den Feuerwehren aus Überherrn und Wadgassen aus dem Wagen befreit werden. Seine drei Mitfahrer im Alter von 17 und 18 Jahren wurden bei dem Verkehrsunfall hingegen nur leicht verletzt. Auch der 23-jährige Fahrer des anderen Fahrzeuges erlitt bei dem Unfall nur leichte Verletzungen. Sein 16-jähriger Beifahrer wurde dagegen schwer verletzt. Alle Personen wurden nach Polizeiangaben mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert.