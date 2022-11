Auto prallt gegen Baum : Zwei Menschen bei Unfall bei Überherrn verletzt

Überherrn Zwei Menschen sind bei einem Unfall bei Überherrn verletzt worden. Auslöser für den Unfall war ein Fuchs.

Ein die Straße überquerender Fuchs hat in der Nacht zum Mittwoch auf der Landstraße 167 bei Überherrn einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Nach Polizeiangaben streifte gegen 1.35 Uhr ein in Richtung Creutzwald fahrendes Auto beim Versuch, dem Tier auszuweichen, ein entgegenkommendes Fahrzeug, das wiederum beim Ausweichversuch knapp 500 Meter vor der Landesgrenze gegen einen Baum prallte. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wie die Polizei weiter berichtet, mussten die beiden Insassen des anderen Autos, ein rumänisches Ehepaar, mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden. An dem Unfallfahrzeug entstand hoher Sachschaden.