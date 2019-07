Wettbewerb : Wer schwenkt den besten Schwenker?

„Der Schwenker vom Schwenker“: Motto des Wettbewerbs bei der 1. Europäischen Schwenkmeisterschaft am 18. August am Sender Berus. Foto: Wolfgang Sauer

Berus Teams können sich noch anmelden für die 1. Europäische Schwenkmeisterschaft.

Wer schwenkt den besten Schwenker? Die erste europäische Schwenkmeisterschaft unter dem Motto „Europa zu Gast bei Grillern und Schwenkern“ wird am Sonntag, 18. August, rund um den Sender „Europa 1“ in Berus ausgetragen. 31 Mannschaften, vor allem saarländische, aber auch aus Frankreich, Luxemburg und eine italienische, haben sich bereits angemeldet, freut sich Mitorganisator Ralf Lauer vom Saar-Schwenkprofiteam „Side by side“: „Besonders toll finde ich, dass sich die Teams alle so viel Mühe geben, mit ihrem Stand, Shirts und so weiter.“ Anmelden können sich Teams noch bis Donnerstag, 1. August.