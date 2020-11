Neuansiedlung in Überherrn : Gemeinderat informiert Bürger über geplante SVOLT-Ansiedlung

Foto: Ruppenthal

Überherrn Der Gemeinderat Überherrn tagt öffentlich am Donnerstag, 26. November, 18 Uhr, in der Adolf-Collet-Halle Bisten. Einziges Thema ist die geplante Ansiedlung des Hightech-Unternehmens SVOLT am Standort Linslerfeld.

Dabei wird auch die Öffentlichkeit über die neue Batteriefabrik informiert. Die Gemeinde weist darauf hin, dass aufgrund der Pandemie wie bei allen Gremiensitzungen derzeit ein strenges Hygienekonzept anzuwenden und somit die Höchstzahl der Teilnehmer stark beschränkt ist. Bürger müssen sich als Zuhörer anmelden, unter Tel. (0 68 36) 90 91 13.

Aufgrund der besonderen Relevanz und des übergeordneten Interesses der Öffentlichkeit wird die Gemeinde Überherrn auf ihrer Facebook-Seite zusätzlich einen Livestream der Gemeinderatssitzung anbieten. Auch dort wird es möglich sein Fragen zu stellen und an der Diskussion vor Ort teilzunehmen.