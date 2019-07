Schwenkerfest : Vier Tage Schwenk-Fest am Europa-Sender

Die ehemalige Sendeanlage Europe 1 in Berus, Denkmal und architektonisches Meisterstück, ist Mitte August Schauplatz der „Iwwerherrner Erlebnistage“ und der 1. Europäischen Schwenkmeisterschaft. Foto: Wolfgang Birkenbach

Berus Kein Budget, aber ein volles Programm: Wie die 1. Europäische Schwenkmeisterschaft zu den „Iwwerherrner Erlebnistagen“ angewachsen ist.

Eigentlich sollte es ja „nur“ die erste Europäische Schwenkmeisterschaft werden, mit ein bisschen Rahmenprogramm, an einem ungewöhnlichen Ort, nämlich am Denkmal Sender 1 in Berus. Doch was die Organisatoren, Erika Weber vom Kulturamt der Gemeinde Überherrn und Ralf Lauer vom Saar-Schwenkmeisterteam „Side by side BBQ“, an immer neuen Ideen und Mitwirkenden gesammelt haben, hat sich zu einem Riesen-Fest mit vollem Programm ausgewachsen: Von Donnerstag, 15. (Feiertag Mariä Himmelfahrt) bis Sonntag, 18. August, wird rund um das Gebäude des Senders, mit Ausblick über das Saartal, gefeiert. Und weil sich inzwischen nicht mehr nur alles um die Schwenker dreht, hat das Ganze einen eigenen Namen bekommen: Die „Iwwerherrner Erlebnistage“.

Vier Tage Bauern- und Kunsthandwerkermarkt mit insgesamt rund 100 Ausstellern, dazu ein Gourmetmarkt, ein Weltrekordversuch im Dauerschwenken, ein Bierbrauertag, viel Live-Musik, ein abwechslungsreiches Kinderprogramm von Drachensteigen über Wasserflipper bis Riesenseifenblasen, gestaltet von den Überherrner Hilfsdiensten und Vereinen im Ortsjugendring. Jeder Festtag steht unter einem eigenen Motto. Höhepunkt bleibt natürlich die 1. Europäische Schwenkmeisterschaft am Sonntag.

Info „Iwwerherrner Erlebnistage“ Programm der „Iwwerherrner Erlebnistage“: Donnerstag, 15. August (Mariä Himmelfahrt): Gourmet- und Genussmarkt 11 Uhr: Offizielle Eröffnung des Festes durch Bürgermeister Bernd Gillo, anschließend Frühschoppenkonzert der Musikgemeinschaft Altforweiler/Berus 11 Uhr Beginn des viertägigen Bauern- und Kunsthandwerkermarktes und der offenen Kunstausstellung „Petit Montmartre“ 12 Uhr: Kindermitmachzirkus und Artistikshow sowie Schminken 14 Uhr bis 17 Uhr: stündliche Führung im Sender Europa 1 (mit Anmeldung, Kosten zwei Euro) 19 Uhr: Livemusik Freitag, 16. August: Längste Biertheke des Saarlandes 15 Uhr: Beginn des Weltrekordversuchs im Dauerschwenken 17 Uhr: Europäischer Bierthemenpark mit der längsten Theke des Saarlandes ab 17 Uhr: Buntes Markttreiben und „Petit Montmartre“ 17 Uhr: Führung im Sender Europa 1 19 Uhr: Livemusik Samstag, 17. August: Familie und Freunde ab 11 Uhr: Buntes Markttreiben und „Petit Montmartre“ 13 bis 17 Uhr: Kinderprogramm mit Hüpfburg, Schminken und Wasserspiele 14 Uhr: Buchvorstellung von Rüdiger Göttert, „Wie das Saarland den Roten Platz eroberte“ 14 Uhr bis 17 Uhr: stündliche Führung im Sender Europa 1 20 Uhr: Livemusik Sonntag, 18. August: 1. Europäische Schwenkmeisterschaft 11 Uhr: Beginn der Schwenkmeisterschaft der Erwachsenen und des Kinderteams 11 bis 18 Uhr: Buntes Markttreiben mit großer Grillausstellung und „Petit Montmartre“ 11 bis 17 Uhr: Kinderprogramm mit Leonardo-Brücke des THW, Basteln und Werken, Glücksrad 15 Uhr: Ziehung der Tombola 15 und 16 Uhr: Führung im Sender Europa 1 16 Uhr: TV Überherrn auf der Bühne 17 Uhr: Ende des Weltrekordversuchs 18 Uhr: Prämierung der Schwenkmeister

„Wir wollen ein Fest, bei dem man sich einfach trifft und gemütlich zusammensitzt, während die Kinder Spaß haben“, erklärt Erika Weber. So gibt es auf dem Festgelände auch zwei Biergärten, gleich neben dem „Kinderspaß“ und der Bühne.

Für das Programm hat sich Weber einiges einfallen lassen, darunter: Führungen durch das historisch wie architektonisch beeindruckende Sendergebäude (nur mit Anmeldung, Tel. (0 68 36) 90 91 39), zur Eröffnung und zur Siegerehrung am Sonntag landen die Fallschirmspringer aus Düren auf dem Gelände, der High-End-Grill „Hydra“, der teuerste Grill der Welt, wird vor dem Sender aufgebaut. Auch ein „Kinder-Schwenken“ wird es geben, an dem Kinder mit einem Elternteil zusammen auflegen dürfen. Kai Mehler von der Saarbrücker Kochschule „Kochkultour“ bietet unter dem Motto „Schwenken de luxe“ unter anderem einen Barbecue-Kochkurs an, außerdem Gin-, Rum- und Biertastings.

Noch ein Programmpunkt an allen vier Tagen: Die offene Ausstellungsfläche „Petit Montmartre“, auf der Künstler von nah und fern kostenlos ihre Werke, Skulpturen oder Bilder, präsentieren können. 25 haben bereits angemeldet, weitere sind willkommen.

An den drei Abenden gibt es Live-Musik, bestätigt sind schon die Bands „Hell Hoe Kitty“ und „Midnight Jam“, Rapper Drehmoment, ein DJ sowie diverse Straßenmusiker. Kulinarisch wird neben dem obligatorischen Schwenker auch Ungewöhnliches geboten: afrikanische Küche und heimische Wildschweinkeule, Pulled Pork, Räucherfisch, Antipasti, aber auch Süßes von Crepes bis Baumstrietzel.

Am Biertag, dem Freitag, wird eine große Auswahl an verschiedenen Bieren vorgestellt, vor allem Craft Beers und Spezialitäten, kündigt Weber an, 50 bis 70 sollen es mindestens sein; dazu rücken die Bier-Aussteller zur „längsten Theke des Saarlandes“ zusammen. Das extra gebraute „Überherrner Schwenker-Bier“ ist derzeit noch in der Mache, aber eine eigens komponierte „Iwwerherrner Grillsauce“ und Schwenk-Gewürz sowie eine passende Grillschürze sind schon auf dem Markt; kaufen kann man sie im Rathaus oder beim Fest selbst.

Ralf Lauer, Grill-Profi und Mitarbeiter eines Überherrner Gewürzherstellers, ist sich übrigens sicher, dass das Fest ein Erfolg wird: „Es geht um viel Spaß und Genuss, und nicht nur um Fleisch“, betont er. „Wir probieren hier, etwas anderes auf die Beine zu stellen und hoffen, das wird auch angenommen.“ Er hat neben der Meisterschaft auch den Weltrekordversuch im Dauer-Schwenken initiiert: Den derzeitigen Rekord von 48 Stunden will er mit etlichen Helfern knacken. Dazu muss der Schwenker ununterbrochen in Bewegung bleiben, auch nachts, und es muss ständig mindestens ein Stück Fleisch drauf liegen. Besucher des Festes können sich ihren „Weltrekordschwenker“ sichern, ein Euro des Kaufpreises fließt in den „Spendenpott“; denn der Erlös des Festes wird an sechs Vereine gespendet, darunter die First Responder und die Jugendfeuerwehr Überherrn und der Hospizverein Bous.

Drei Bierstände und die Kuchentheke stellt die Gemeinde übrigens Vereinen zur Verfügung, die dort gegen Gewinnbeteiligung vierstündige Schichten belegen können; einige Schichten sind noch zu haben, die Anmeldung nimmt Weber entgegen.

Da die Gemeinde Überherrn selbst für das Fest „schlicht kein Budget“ hat, schildert Weber, wird alles komplett über Sponsoren und Spenden finanziert. „Deshalb müssen wir auch einen geringen Eintritt erheben.“ Parkplätze werden übrigens ausreichend zur Verfügung stehen, versichert Weber, auf einem Feld neben dem Festgelände, es gibt außerdem eine Taxi-Haltestelle und auch an die Radfahrer ist gedacht, mit einem eigenen bewachten Rad-Parkplatz.