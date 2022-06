Radsport : Über Stock und Stein nach Berlin

Überherrn/St Wendel Im sächsischen Thalheim ermittelten die Trial-Radsportler ihre deutschen Schüler-Meister, zudem ging es in der Klasse der Junioren um die Qualifikation für das große DM-Finale, das für die älteren Jahrgänge in Berlin stattfindet.

In Thalheim mit dabei waren auch vier saarländische Nachwuchs-Fahrer. Der erst 15-jährige Victor Ellert vom RSC Überherrn startete auf Empfehlung des Bundestrainers nicht in seiner eigentlichen Altersklasse U 17, sondern eine Klasse höher bei der U 19. Sein Ziel war es, dort unter die ersten Fünf zu kommen, und sich damit das Ticket zur DM-Endrunde in Berlin zu sichern. Am Ende konnte sich Ellert in der ungewohnten Klasse sogar über den hervorragenden zweiten Platz freuen. Für die Finalrunde am 25. und 26. Juni in der Bundeshauptstadt ist damit ein Platz auf dem Podest ein realistisches Ziel.