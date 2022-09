Tag des Denkmals : Europasender Berus öffnet zum Tag des offenen Denkmals

Zum Tag des offenen Denkmals ist der Europasender Berus am Wochenende, 10. und 11. September, geöffnet. An beiden Tagen werden Führungen abgeboten. Foto: Ruppenthal

Berus Der Tag des offenen Denkmals steht am Samstag und Sonntag, 10. und 11. September, auf der Kathedrale der Wellen in Überherrn an. Dann heißt es „Tor auf“ für den Sender Europe 1 in Berus, der bis zu seiner Einstellung des Sendebetriebs zum 31. Dezember 2019 als stärkster Langwellen-Sender Europas und als eine der größten Rundfunk-Sendeanlagen der Welt galt.

Im vergangenen Jahr wurde der Sender, der aufgrund seiner Form auch Kathedrale der Wellen genannt wird, wegen seiner einmaligen Konstruktion in der Reihe der „Historischen Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland“ aufgenommen.

An beiden Tagen wird der Sender von 11 bis 19 Uhr geöffnet sein, und es werden kostenlose Führungen angeboten: Samstag um 11, 14, und 17 Uhr sowie Sonntag um 12, 16 und 18 Uhr. Es wird empfohlen, sich für die Führungen vorab bei der Gemeinde Überherrn per E-Mail an kultur@ueberherrn.de anzumelden. Der Eintritt ist frei.

Als Besonderheit wird am Tag des offenen Denkmals erstmalig auch der Zugang zu den Nebenräumen wie dem Kaminzimmer oder der Umkleide gewährt, sowie eine Ausstellung historischer Rundfunkgeräte präsentiert.