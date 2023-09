Nicht öffentliche Sitzung Nach Ortsrat stimmt auch der Überherrner Bauauschuss für Offenlage des SVolt-Bebauungsplans

Update vom 29. September: Nach dem Ortsrat hat sich auch der Bauausschuss des Überherrner Gemeinderates für die Offenlage der SVolt-Planung ausgesprochen. In nicht öffentlicher Sitzung verabschiedete das Gremium am Donnerstagabend eine entsprechende Beschlussempfehlung – mit sieben gegen drei Stimmen. Das bestätigte die SPD Überherrn unserer Zeitung. Der Gemeinderat entscheidet in seiner Sitzung am Donnerstag, 5. Oktober, über die Offenlegung.