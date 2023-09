Abstimmung im Ortsrat Ortsrat Überherrn empfiehlt Offenlage des SVolt-Bebauungsplans

Wer die Ortsratssitzung in Überherrn als Gast verfolgen will, der muss am Mittwochabend durch eine Kontrolle. Das Gremium entscheidet über ein Thema, das zum Reizwort in der saarländischen Region geworden sind: SVolt. Genauer über die Billigung der Offenlage, ein planungsrechtlicher Schritt. Rund 100 Bürger sind gekommen, um die Sitzung zu verfolgen. Kurz nach der Eröffnung durch Ortsvorsteher Arno Zenner (SPD) gerät die Tagesordnung in den Mittelpunkt. Patrick Schäfer von der CDU bemängelt, dass der Termin der Ortsratssitzung kurzfristig geändert worden sei. Zwei seiner Fraktionskollegen hätten es nicht geschafft, teilzunehmen. Die CDU beantrage, daher die Punkte fünf und sechs der Agenda zu vertagen.