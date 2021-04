Gemeinderatssitzung Überherrn : SPD rügt Enthaltungen der CDU bei SVolt-Abstimmung

Überherrn Der Überherrner Gemeinderat hat sich mit dem Thema Svolt beschäftigt – und das Abstimmungsverhalten führt zu Kritik.

Der Generalsekretär der SPD Saar, Christian Petry, hat die CDU im Überherrner Gemeinderat für ihre Enthaltung zur zukunftsweisenden Ansiedlung von SVolt heftig kritisiert: „Die Ansiedlung von SVolt ist ein zentrales Zukunftsprojekt für unser Saarland und von unschätzbarer Bedeutung für den Wirtschaftsstandort und unsere Automobilindustrie. Das haben SPD und Grüne heute im Gemeinderat Überherrn unterstützt.“ Die CDU habe sich hingegen nicht zu mehr als einer Enthaltung durchringen können, erklärte Petry. „Wer sich in einer solch wichtigen Frage enthält, hat offensichtlich weder eine Meinung noch eine Handlungskompetenz.“

Der Kreisvorsitzende der SPD, Patrik Lauer, zeigt sich froh und erleichtert über das knappe Votum des Überherrner Gemeinderats, den Weg für die Ansiedlung des Batterieherstellers SVolt freizumachen. Das Verhalten der CDU-Ratsmitglieder bei dieser so wichtigen Abstimmung bezeichnet er dagegen als „industriepolitisches Versagen“: „Dass sich die CDU bei dieser wichtigen Abstimmung enthalten hat, ist für mich völlig unverständlich. Wo SPD und Grüne mutig für industriepolitische Ansiedlungen und Arbeitsplätze einstehen, zieht sich die CDU aus der Verantwortung“, betont Lauer.

Offensichtlich habe sich die Partei von Ministerpräsident Tobias Hans aus der Industriepolitik und damit auch aus den arbeitspolitischen Kernbereichen des Landes verabschiedet. „Bereits bei der Entscheidung zum Lisdorfer Berg hat sich die Saarlouiser CDU vor der eigenen Verantwortung gedrückt und den Ausbau des Industriegebiets aus parteitaktischem Kalkül aufs Spiel gesetzt.“ Es sei auch eine Entscheidung, sich nicht zu entscheiden, sagte Lauer. „Wer so agiert, der nimmt die Deindustrialisierung dieses Landes bewusst in Kauf.“Es sei jetzt an der Zeit, dass sich Ministerpräsident Hans endlich einschalte.