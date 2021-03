Vor Info-Veranstaltung an diesem Montag : Bürgerinitiative befürchtet „gravierende Schäden“ durch SVolt

Vor Info-Veranstaltung an diesem Montag

So soll das SVolt-Gebäude in Überherrn mal aussehen. Foto: SVOLT

Überherrn BI-Sprecher Theobald hält die Zahl von 2000 Arbeitsplätzen nur für einen Köder. Heute virtuelle Info-Veranstaltung mit der Wirtschaftsministerin und SHS.

Unter dem Namen „Freunde des Linslerfeldes“ hat sich nun auch in Überherrn eine Bürgerinitiative (BI) zusammengefunden, die kritische Fragen zur geplanten Ansiedlung des Unternehmens SVolt auf dem Überherrner Linslerfeld stellt. Die Initiatoren sind Siegfried Theobald, Franz Wißkirchen und Johannes Berrar.

Man wolle, so Theobald „gravierende Schäden an der Natur und unseren Finanzen vermeiden.“ Denn es bestehe die Gefahr, dass das ganze Projekt in hohem Tempo vorangetrieben werde, befürchtet Theobald. „In Heusweiler wird bereits abgerissen“, sagt er. Dort werden derzeit die alten, riesigen Hallen des früheren Laminate-Parks abgebaut. Die Firma wurde Ende 2019 geschlossen.