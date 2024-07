Saarlouis/Dillingen/Illingen Stromleitungen werden fit gemacht

Strom kommt ja bekanntlicher Weise aus der Steckdose. Zuvor muss er aber produziert und an seine Nutzungsorte weitergeleitet werden. Dass das auch in Zukunft so bleibt, daran arbeitet ein ganzes Team von Spezialisten auch im Saarland auf Hochtouren. In der Grenzregion zwischen Deutschland und Frankreich nimmt der Bedarf an Energie neben der Dekarbonisierung der Industrie unter anderem auch durch den Ausbau der Elektromobilität und den Zuwachs von Wärmepumpen stark zu. Die derzeit laufende Netzverstärkung zwischen der Umspannanlage Uchtelfangen in Illingen und der Bundesgrenze zu Frankreich bei Überherrn erhöht die Transportkapazität in der Region ganz wesentlich, wie Gesamtprojektleiter Marcel Benz von Amprion erklärt.