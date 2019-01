später lesen Politik Politisches Frühstück mit Heiko Maas Teilen

Der SPD-Gemeindeverband Überherrn lädt zum Politischen Frühstück mit Bundesaußenminister Heiko Maas in Überherrn, am Samstag, 12. Januar, ab 9.30 Uhr. „Die Welt im Wandel - welche Auswirkungen hat das für Unternehmen und Arbeitnehmer*innen in unserer Region? red