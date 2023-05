Aktion der Soroptimistinnen in Berus Soroptimistinnen pflanzen Rosen am Europadenkmal

Rosen für den Frieden – und als Zeichen der Verbundenheit mit Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi und Joseph Besch: Mit einer Aktion haben die Frauen des Serviceclubs Soroptimist International Merzig-Saarlouis im Beisein engagierter Mitstreiterinnen aus Frankreich und Luxemburg am Europadenkmal in Berus ein markantes Zeichen gesetzt. Nachdem 2019 die Union Soroptimist International Luxemburg eine Rose auf den Namen „Die Stimme der Frauen“ (Soroptimist Woman’s Voice) getauft hatte, legte der saarländische Partnerclub Soroptimist Merzig-Saarlouis jetzt vor dem Europadenkmals in Berus zwei Rosenbeete an. Weil die Luxemburger Rose ein Symbol für die Frauen in der ganzen Welt sein sollte, setzten die Soroptimist-Frauen aus Merzig und Saarlouis mit der Initiatorin Elfriede Klein an der Spitze mit dieser Pflanzaktion ein deutliches Zeichen der Verbundenheit mit dem Geist der großen Europäer. Zudem soll diese Rose als Stimme der Frauen für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit in Europa und der Welt stehen.