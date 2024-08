Premiere auf dem Marktplatz So war das erste Street Food Festival in Überherrn

Zum ersten Mal fand in Überherrn auf dem Marktplatz ein Street Food Festival statt. Das Besondere: Die Stände kamen nur aus der Region, vornehmlich aus dem Saarland. Das kam offenbar bei den Besuchern an - schon am Sonntagnachmittag waren einige Foodtrucks aufgrund des Ansturms schon ausverkauft. Foto: Tina Leistenschneider