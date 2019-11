Sessionseröffnung : Jetzt regieren Prinz Alexander I. und seine Prinzessin Tanja I.

Überherrn Die Überherrner KG Iwwerzwerch startete mit dem Ordensfest in die neue närrische Session. Etwa 200 Gäste feierten mit.

Alle zwei Jahre heißt es Abschied nehmen für das Iwwerzwerche Prinzenpaar, es gilt, das Zepter an die neuen Regenten weiterzugeben. So wurden auch Frank I. und ihre Tollität Astrid II. beim Ordensfest feierlich verabschiedet. Regiert werden die Überherrner Narren jetzt von Prinz Alexander I. und seiner Prinzessin Tanja I.

Alexander Schroeder ist bei den Iwwerzwerchen als Ehemann von Vizepräsidentin Bettina Schroeder und Vater des Iwwerzwerch-Maskottchen Jeremy Schroeder bestens verwurzelt. Neu bei den Iwwerzwerchen ist dagegen Prinzessin Tanja. Allerdings steht sie seit 30 Jahren beim Karneval in der Wohnstadt auf der Bühne. Die Geschichte, wie sie zum royalen Ehrenamt bei der KGI gekommen ist? Tochter Emily ist die beste Freundin der verabschiedeten Kinderprinzessin Ann-Jolie und hat in den vergangenen zwei Jahren Gefallen daran gefunden, zum prinzlichen Gefolge zu gehören. „Emily wollte dann gerne auch selbst Karnevalsprinzessin sein, und bei dieser Gelegenheit hat mich die KGI dann auch gleich gefragt“, erzählt Tanja Kaster. Es bleibt also alles in der Familie in der kommenden Session 2020 bei den Iwwerzwerchen. Der Kinderprinz der vergangenen beiden Sessionen, Prinz Erik I., wird sich nicht verabschieden, sondern zwei weitere Jahre regieren, dieses Mal an der Seite von Prinzessin Emily.

Gleich zwei iwwerzwerche Narren konnten den VSK-Verdienstorden aus der Hand von Regionalvertreter Christian Großmann entgegennehmen. Mit dem bronzenen Verdienstorden des VSK wurde der iwwerzwerche Ehrensenator Harro Geibel geehrt, mit dem goldenen VSK-Verdienstorden für über 33 Jahre aktiver Verdienste um den Saarländischen Karneval Guido Dorn. Nicole Haas und Jürgen Jansen erhielten den Verdienstorden des Regionalverbandes.