Sondereinsatzkommando im Einsatz : SEK in Überherrn: Vater bedroht Sohn mit einer Schusswaffe

Zu einem Großeinsatzmit dem SEK kommt es am Sonntag Nachmittag in Überherrn. Foto: BeckerBredel

Überherrn Zu einem Großeinsatz kam es am Sonntagnachmittag in der Straße Nauwies in Überherrn. Erst später stellte sich heraus: Die Waffe, mit der ein Mann seinen Sohn bedroht hatte, war eine Schreckschusswaffe.

