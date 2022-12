Drei Jahre lang hat der Landkreis Saarlouis an der Gemeinschaftsschule in Überherrn gearbeitet, um diese energetisch zu sanieren. Insgesamt 2,7 Millionen Euro sind in das Modellprojekt geflossen. Rund die Hälfte des Budgets floss dabei in die Sanierung der Fassade inklusive neuer Fenster. Foto: Tina Leistenschneider