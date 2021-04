Wer hat Hinweise? : Sattelauflieger in Überherrn geklaut

Überherrn Der Auflieger war über Ostern in der L’Hopitaler Straße abgestellt worden.

In Überherrn ist ein Sattelauflieger mit roter Plane vom Parkplatz am alten Grenzübergang in der L’Hopitaler Straße geklaut worden. Wie die Polizei berichtet, passierte dies in der Zeit von Dienstag, 1. April, 18 Uhr, bis Dienstag, 6. April, 6 Uhr. Der Auflieger der Marke „Krone“ mit der Aufschrift „NTL“ war dort über Ostern ohne Zugmaschine abgestellt worden. An dem Auflieger ist das amtliche Kennzeichen BOR-NT 121 angebracht. Auf der Ladefläche befinden sich noch drei leere Milchcontainer.