Lage zu unübersichtlich : Verband sagt Saarlouis Expo Anfang Oktober ab

Saarlouis Keine Saarlouis Expo: Das hat der Vorstand des Verbandes Saarlouis nach langem Abwägen entschieden. Die Expo findet alle zwei Jahre statt.

Die Saarlouis Expo 2020 ist abgesagt. Dazu hat sich der Vorstand des Verbandes für Handel, Handwerk, Industrie und freie Berufe entschlossen. Die regionale Leistungsschau auf dem Großen Markt in Saarlouis war für Anfang Oktober geplant. „Momentan ist immer noch nicht ausreichend einschätzbar, welche Veranstaltungs- und Verhaltensregeln zum geplanten Messetermin, Anfang Oktober 2020, gelten werden“, teilte der Verband am Freitag mit. „Wir haben bis jetzt an unserem Vorhaben, die Messe durchzuführen, festgehalten. Die Fürsorge für unsere Teilnehmer und Besucher, die aktuellen Vorschriften, die Zurückhaltung mit Aussagen über das jeweils geltende Verordnungsgültigkeitsdatum hinaus, die Antwort auf unsere Anfrage an die Stadt zu Veranstaltungen dieser Art, die öffentliche Absage der Teilnahme des Landkreises, sie alle münden leider nur in Gründe, jetzt die Vorbereitungen zu stoppen und unsere erfolgreiche Leistungsschau auf das nächste Jahr zu verschieben“, heißt es weiter in der Begründung.