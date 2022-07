Resolution : „Leuchtturmfunktion“ für das Saarland: IGBCE begrüßt SVolt-Ansiedlung in Überherrn

Saarbrücken/Überherrn Die Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie im Saarland begrüßt die Ansiedlung von SVolt auf dem Linslerfeld in Überherrn. Das Saarland werde mit der Ansiedlung eine Leuchtturm-Funktion einnehmen.

(low) Der Bezirksvorstand Saar der Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) begrüßt die Ansiedlung der Batteriefabrik des chinesischen Herstellers SVolt auf dem Linslerfeld in Überherrn. Das geht aus einer Resolution hervor, die der Vorstand beschlossen hat. „Das Saarland ist Industrie- und insbesondere Automotivland und wird mit der SVolt-Ansiedlung eine Leuchtturmfunktion einnehmen“, heißt es dort. Das Unternehmen „bietet eine zukunftsfähige Technologie, verbunden mit einer nachhaltigen Mobilität“. Auf dem Linslerfeld „werden bis zu 2000 Arbeitsplätze geschaffen“, so die IGBCE und erinnert an die sich anbahnenden „erheblichen Arbeitsplatzverluste bei Ford in Saarlouis und bei V&B Fliesen in Merzig“.