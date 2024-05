Europatag Rund 60 Schüler aus der Großregion setzen Zeichen für Europa

Der Europatag, der traditionell am 9. Mai gefeiert wird, hat sich inzwischen zumindest in Überherrn zu einer ganzen europäischen Festwoche gemausert. Die Europawoche rund um das Beruser Europadenkmal begann am Sonntag in Überherrns Partnerstadt L‘Hôpital mit einem großen Fest zu „80 Jahre Befreiung Frankreichs“ und endete am Donnerstag mit dem traditionellen großen Fest am Denkmal.