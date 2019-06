Festival : Rock om Gau lockt jedes Mal etwas mehr Leute an

Felsberg Stimmen wie aus tiefster Gruft hüllten zwei Tage lang die Teufelsburg bei Felsberg ein. Dazu Gitarren und Schlagzeuge im Highspeed-Modus.

Friedlich ging es bei dem zweitägigen Festival wieder zu, richtig ab ging es auf der Bühne: Dort rasten flinke Finger über Gitarrenseiten, droschen Schlagzeuger auf Trommeln und Becken ein. Beispielsweise bei den Auftritten von „Lost in Pain“ und „From Fall to Spring“. Den Hammerauftritt legte das Trio „Trip“ aus Straßburg hin. Mit Schlagzeuger Tommy, Gitarrist Yann und dem entfesselten Organisten Jean-Loup. Aus einer betagten Elka-Orgel holte er Sounds und Akkorde, die an Topbands der 70er-Jahre erinnerten. Mal wehte ein Hauch von Iron-Butterfly aus den Boxen, mal donnerte ein Tasten-Stakkato wie bei Deep Purple. Allein Samstagnacht kamen grob geschätzt um die 350 Zuhörer, insgesamt seien es 800 gewesen. Mit dem 12. „Rock om Gau“, berichtete Zenner, waren bislang „150 Bands aufgetreten, etwa 700 Musiker“. Und: „Es wird jedes Jahr mehr. Auch was an Rückmeldungen und Bestätigungen kommt.“ Fest steht: Das 13. „Rock om Gau“ wird im Juni 2020 laufen.