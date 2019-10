Nach Unfallflucht : Wer kennt demolierten älteren 3er-BMW?

Überherrn Der ältere BMW muss ziemlich demoliert sein. Die Polizei fand Teile der Front des Wagens – das Auto aber sucht sie noch.

Die Polizei sucht nach einem vorn stark beschädigten alten 3er BMW, Typ E46. Dessen Fahrer krachte in der Nacht auf Montag in eine Kurve der „Langwies“ in Überherrn offenbar sehr schnell in eine Firmeneinfahrt und einen Bauzaun. Der Fahrer fuhr aber weiter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfall, dem Fahrzeug oder dem Unfallflüchtigen machen können: Polizeiinspektion Saarlouis, Tel. (0 68 31) 90 10.