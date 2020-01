Polizei Saarlouis : Tank von Ford aufgebohrt und Benzin abgezapft

Ungewöhnlicher Benzin-Diebstahl in Berus. Foto: dpa/Gentsch. Foto: dpa/Friso Gentsch

Berus Einen aufwändigen Benzindiebstahl meldete die Polizei Saarlouis am Sonntag: In der Nähe des Europadenkmals in Berus ist zwischen dem frühen Samstagabend und Sonntagmittag der Tank eines Ford aufgebohrt worden, um aus diesem Benzin zu stehlen.

Wie de Polizei berichtet, wurde der Tank von unten vom Boden des Kleinwagens aus mit einem spitzen Gegenstand aufgebohrt, dann wurde eine unbekannte Menge Benzin abgezapft. Konkrete Spuren habe die Polizei nicht gefunden. Ein solcher Diebstahl sei eher ungewöhnlich: Üblicherweise beträfen Benzindiebstähle größere Fahrzeuge wie Lkw oder es werde der Tankdeckel aufgebrochen. Die Polizei hofft auf Beobachtungen von Zeugen.