Hinweise gesucht Verschwundener Uhu ruft die Polizei auf den Plan

Überherrn · Erst war er weg, dann plötzlich wieder da: Ein sibirischer Uhu beschäftigt derzeit die Polizei. Von Samstag auf Sonntag fehlte der Vogel demnach der Jagdschule am Linslerhof in Überherrn. Am Sonntagmorgen war der Uhu dann wieder an seinem Platz im Gehege, wie die Polizei mitteilt: unversehrt und wohlbehalten.

14.05.2023, 17:29 Uhr

(Symbolfoto) Foto: dpa/Fabian Strauch