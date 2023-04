Sonderzüge nach Bouzonville Zum Markt am Karfreitag fahren wieder Sonderzüge

Der Karfreitagsmarkt lockt am Freitag, 7. April, wieder Besucher nach Bouzonville in Lothringen (siehe Info). Zu diesem Anlass fahren auch wieder Sonderzüge zwischen Dillingen und Bouzonville. Diese pendeln ab 9.10 Uhr auf Gleis 1 ab Dillingen und fahren bis 18.10 Uhr stündlich nach Bouzonville. Von dort nach Dillingen verkehren die Züge zwischen 10.10 und 19.10 Uhr. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, berechtigen die Tageskarten nach Niedaltdorf zur Weiterfahrt nach Bouzonville, auch das Saarland-Ticket greift an diesem Tag.