Internationales Turnier : Para-Dressurreiter aus 13 Nationen auf dem Linslerhof in Überherrn

Überherrn Das 11. Internationale ARC-Dressurfestival des Akademischen Reitclubs an der Universität des Saarlandes für Menschen mit und ohne Behinderung wird von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. Juli, auf dem Linslerhof in Überherrn ausgerichtet.

Beim Turnier an diesem Wochenende auf dem Linslerhof in Überherrn steht der Dressursport für Reiter mit Handicap im Mittelpunkt. Para-Dressurreiter aus 13 Nationen werden mit ihren Pferden auf dem malerischen Gutshof durch das Viereck tanzen.

Insgesamt 18 Dressurprüfungen in der schweren Klasse an drei Turniertagen werden die Mitglieder des Akademischen Reitclubs an der Universität des Saarlandes organisieren. Am Freitagmorgen wird das Turnier ab 8 Uhr eingeläutet, an diesem Tag werden die Mannschaften der verschiedenen Nationen in der Teamwertung um die Siegerschleifen reiten.