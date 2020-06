Bundesweite Aktion : „Night of light“ lässt Sender Berus rot erstrahlen

Überherrn Eine bundesweite Aktion macht am Montagabend auf die dramatische Lage der Veranstaltungsbranche aufmerksam - auch in Überherrn.

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Überherrn wird im Rahmen der deutschlandweiten Aktion „Night of Light“ am Montag, 22. Juni, ab 22 Uhr auch die Sendehalle von Europe 1 illuminiert. Die Veranstaltungswirtschaft zeigt sich auf Grund der mittlerweile dramatischen Branchensituation vereinigt in roter Farbe: Ein leuchtendes Mahnmal und ein flammender Appell der Veranstaltungswirtschaft zur Rettung der Branche. Alle Bereiche der Veranstaltungswirtschaft in Deutschland vereinigen sich zu einer übergreifenden Interessen- und Arbeitsgemeinschaft und initiieren gemeinsam die „Night of Light“. Die Aktion in Überherrn wird durchgeführt von der Firma „Light·Pro Veranstaltungstechnik“ aus Rehlingen-Siersburg.