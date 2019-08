Unfall : Motorradunfall sorgt für einstündige Sperrung

Ein schwer verletzter Rollerfahrer und ein total beschädigte Fahrzeug, das ist die Bilanz eines schweren Unfalls in Überherrn. Foto: Ruppenthal

Überherrn Rettungshubschrauber konnte aber wieder abdrehen

Ein schwerer Motorrad-Unfall in der Differter Straße wurde am späten Donnerstagnachmittag der Polizei und dem DRK-Rettungsdienst gemeldet. Als nicht ganz so dramatisch entpuppte sich der Unfall vor Ort. Aber heftig genug: Ein 45-jähriger Rollerfahrer aus Überherrn war auf der L 168 mit einem PKW zusammenstoßen, der von der B 269 neu auf die Differter Straße einbiegen wollte. Mit schwerwiegenden Folgen für den Kradfahrer: Er wurde schwer verletzt, der Roller total beschädigt. Notarzt und DRK-Rettungsdienst waren vor Ort, der Luxemburger Rettungshubschrauber konnte aber wieder abbestellt werden.