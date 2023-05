Veranstaltungsreihe der Gemeinde Überherrn Mittelalterliche Kleinkunst zieht durch den Ortskern von Berus

Berus · Ab Freitag, 12. Mai, zieht in Berus das Mittelalter ein: Mit einer neuen Veranstaltungsreihe will die Gemeinde Überherrn ihren Ortsteil wieder mit Leben füllen. Was konkret geplant ist.

08.05.2023, 05:00 Uhr

Norbert Güthler-Tyarks zu Zissenhausen schildert die Geschichte des „Torhaus Schloss“ am östlichen Ortsrand von Berus. Links kommt der alte Zugang von Altforweiler hoch. Foto: Bodwing Johannes A.

Im Mittelalter galt die Burg Berus mit ihrer Festung als bedeutender Anlaufpunkt und bis heute ist der Überherrner Ortsteil für seinen historischen Ortskern bekannt. Und dieser soll sich in wenigen Tagen wieder mit mittelalterlichem Treiben füllen. Denn die Gemeinde Überherrn veranstaltet ab Freitag, 12. Mai, eine neue Reihe zur mittelalterlichen Kleinkunst in Berus.