Mehrere Strafverfahren erwarten ihn Betrunkenen Fahrer erwarten mehrere Anzeigen

Überherrn · Mit Drogen in der Tasche und Alkohol im Blut, dafür aber ohne Fahrerlaubnis ist ein 21-jähriger Autofahrer am frühen Donnerstagmorgen von der Polizei aufgegriffen worden. Beamte der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken überprüften gegen 3 Uhr in Überherrn das mit drei Männern besetzte Fahrzeug.

24.08.2023, 12:42 Uhr

Nach einer Kontrolle durch die Bundespolizei erwarten betrunkenen Fahrer Anzeigen wegen mehrerer Delikte. (Symbolfoto): Foto: dpa/Armin Weigel