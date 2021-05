Überherrn und Ludweiler : Wohnmobil und Wohnwagen gestohlen

Überherrn/Ludweiler Es passierte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Wie die Beamten berichten, wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Wohnwagen in Ludweiler und ein Wohnmobil in Überherrn geklaut. Der Wohnanhänger des Herstellers Knaus mit dem Kennzeichen VK-FC 8 war zum Tatzeitpunkt in der Völklinger Hahnenkopfstraße am Gehweg abgestellt und mit Bügelschloss und Radkralle gesichert. Im Zeitraum von 23 Uhr und 4.30 Uhr entwendeten die Diebe ihn.