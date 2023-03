Auto abgesackt Loch tut sich in Straße in Felsberg auf

Felsberg · Gefährlicher Zwischenfall mit glimpflichem Ausgang: Als am Samstagvormittag eine Auto-Fahrerin in Felsberg in der Straße Roter Fels aus ihrem Grundstück herausfuhr, sackte auf einmal die Straße unter ihr weg.

12.03.2023, 13:45 Uhr

Rund 50 Zentimeter Durchmesser misst das Loch. Foto: Ruppenthal

Von Rolf Ruppenthal