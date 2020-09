Zeitungsbericht aus Frankreich : Leiche bei Überherrrn: Festnahme in Frankreich

Leiche bei Überherrrn: Festnahme in Frankreich

In einem Waldstück bei Überherrn wurde am Samstag eine Leiche gefunden. Foto: BeckerBredel

Überherrrn Auf einem Campingplatz in Südfrankreich ist am Montagabend ein Mann festgenommen worden. Er soll im Verdacht stehen, seine Partnerin getötet zu haben. Das berichtet die französische Zeitung „Le Républicain Lorrain“.

Laut dem Zeitungsbericht ist ein 55-jähriger Mann auf einem Campingplatz in Hyères dans le Var an der Mittelmeerküste festgenommen worden. Bei dem Mann soll es ich um den Lebensgefährten der in Überherrn tot aufgefundenen Frau handeln. Er wird demnach verdächtigt, seine Lebensgefährtin umgebracht zu haben.