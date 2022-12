Soziales Engagement : Kleintransporter bleibt Förderverein erhalten

Überherrn-Altforweiler Die Kreissparkasse Saarlouis stiftet die Restfinanzierung für das Fahrzeug für den Förderverein „Ehrensache“ nach Auslaufen des Fahrzeugleasings.

(red) Petra Jenal ist erleichtert. Auf 36 Monate Leasing hatte der Sparverein Saarland den Kleintransporter finanziert, der dem Förderverein Ehrensache bisher so gute Dienste leistet. Da müssen Kinder zu Hause abgeholt und zurückgebracht werden oder es ist Futter für die Pferde zu besorgen und vieles mehr. Rund um das therapeutische Reiten, das der Förderverein seit zwölf Jahren für behinderte Menschen anbietet, ist immer etwas zu tun, wozu der praktische Peugeot Partner gebraucht wird.

Zehn Pferde und sechs Reittherapeuten stehen heute in Altforweiler im Dienst der guten Sache. Seit 2014 verfügt der Förderverein, der sich allein über Spenden und Sponsoring finanziert, über eine eigene Reithalle.

Der Sparverein Saarland und die Kreissparkasse Saarlouis haben das Therapie-Reiten beim Förderverein Ehrensache von Anfang an unterstützt. Gestiftet wurden mehrfach Autos, Barspenden sowie ein Hebelifter, der das Aufsitzen erleichtert. „Das alles hier ist das Werk von mehr als zwölf Jahren. Ohne die Unterstützung durch die KSK wären wir nie so weit gekommen“, sagt Petra Jenal mit Blick auf die Reithalle, die Nebenanlagen, die Pferde und was sonst noch dazu gehört. Rund 100 000 Euro pro Jahr sind für den Betrieb erforderlich.