später lesen Lesung in Berus Krimiautor liest in Berus Teilen

Twittern







Eine Autorenlesung mit Kurt Robert findet am Freitag, 27. April, 19 Uhr, im Torhaus Scharfeneck in Berus statt. Kurt Robert ist 1949 in der Gemeinde Überherrn geboren und wohnt seit 1978 in Wallerfangen.