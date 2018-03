später lesen Konzert Vom Barock bis zur Gegenwart Teilen

„Über die Grenze“ lautet der Titel des Konzertes am Samstag, 21. April, ab 20 Uhr, in der Pfarrkirche St. Matthias in Altforweiler. Er soll kammermusikalische Begegnungen zwischen Musikern aus dem Saarland, Frankreich und Luxemburg versprechen.