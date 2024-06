Kommunalwahl 2024 Überherrn wählt neuen Gemeinderat – mit einer eindeutigen Tendenz

Die geplante SVolt-Ansiedlung auf dem Linslerfeld in Überherrn – sie sorgt bereits seit Jahren für viel Diskussion in der Gemeinde. Schon oft haben die Gegner der geplanten Batteriefabrik in den vergangenen Monaten durchblicken lassen, dass sich ihrer Ansicht nach die Sitzverteilung im Überherrner Gemeinderat ändern müsse. Denn hier hatte die SPD seit der vergangenen Wahl im Jahr 2019 mit 15 Sitzen die deutliche Mehrheit – und konnte so die geplante Ansiedlung meist mit Unterstützung vorantreiben.