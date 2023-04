Platz für 108 und ein ökologischer Neubau Das sind die Pläne für neue Kita in Überherrn

Spatenstich für die neue Kindertagesstätte in Überherrn: 108 Kinder können im Neubau gegenüber dem Überherrner Rathaus betreut werden. Und weil Eltern Vertrauen in eine Betreuungseinrichtung haben müssen und die Sicherheit brauchen, dass ihre Kinder dort die bestmögliche Bildung und Betreuung erhalten, wie die Überherrner Bürgermeisterin Anne Yliniva-Hoffmann sagte, hat sich die Gemeinde einen Partner ins Boot geholt, der langjährige Erfahrung in der Kinderbetreuung vorweisen kann: Den Landkreis Saarlouis und seine gemeinnützige Kinderland-gGmbH, die derzeit auch Trägerin der provisorischen Kita in Altforweiler ist.