Jamón y vino : „Ich kenne alle meine Lieferanten persönlich“ – René La­motte verkauft spanische Spezialitäten in Überherrn

René Lamotte mit einem Serrano-Schinken aus Teruel, der von Andrés Izquierdo nach altem Brauch an der frischen Bergluft im Bergdorf Cedrillas über 22 Monate lang reifen konnte Foto: Alexandra Broeren

Überherrn In seinem Geschäft in Überherrn bietet René Lamotte mehr als ein Dutzend Sorten Schinken an. Seine enge Bindung an Spanien hat mit Ford zu tun.