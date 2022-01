Jahresrückblick 2021 Überherrn : Wahrzeichen und Mobilität im Fokus

Die Sendehalle in Berus ist ein Blickfang – und seit diesem Jahr auch als architektonisches Wahrzeichen offiziell anerkannt. Ein Erfolg für die Gemeinde, die diese Ehre nur mit wenigen Bauwerken in ganz Deutschland teilen muss. Foto: Tobias Keßler

Überherrn Auch abseits von Corona war es kein leichtes Jahr für Überherrn. Und doch bewegte sich 2021 in der Gemeinde viel – und zwar wortwörtlich.

Ebenfalls im Zeichen neuer Mobilität steht das Überherrner Radverkehrskonzept. Solche werden derzeit zwar in vielen Gemeinden erarbeitet. Das Besondere in Überherrn ist die wissenschaftliche Begleitung durch die HTW Saar, um das Konzept auch wirklich fit für die Zukunft zu machen. Erste Maßnahmen sollen zeitnah umgesetzt werden.

Zukunft und Vergangenheit prallen in Überherrn aufeinander. Zwar ist die Sendehalle in Berus (Baujahr 1954/55) noch nicht wirklich alt. Außergewöhnlich ist die Konstruktion dennoch, die von der Gemeinde vor fünf Jahren erworben wurde. Im September gab es schließlich Grund zum Feiern: Das Gebäude wurde von der Bundesingenieurskammer zum historischen Wahrzeichen ernannt. Was langfristig aus dem Bauwerk werden soll, ist allerdings immer noch nicht ganz klar – auch dieses Thema wird Überherrn im nächsten Jahr noch begleiten.