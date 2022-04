Feuerwehr im Dauereinsatz : In Überherrn brannte es gleich zwei Mal an einem Tag

In Überherrn brannte es gleich zwei Mal an einem Tag

Überherrn Zwei Mal rückte die Feuerwehr in Überherrn aus. Beide Brände endeten glimpflich, der Schaden ist dennoch beträchtlich.

Gleich zwei Mal wurden die Polizei Saarlouis und die Freiwillige Feuerwehr Überherrn Süd am Samstag auf Grund von Bränden nach Überherrn alarmiert. Gegen 14.30 Uhr kam es, nach ersten Erkenntnissen, zu einem technischen Defekt an einem Garagentorantrieb in der Straße Im Langfeld. Dieser ging in Flammen auf und verursachte Sachschaden in der Garage der Anwohner. Die Familie bemerkte den Brand jedoch rechtzeitig, sodass ein Übergreifen auf das Wohngebäude durch die Feuerwehr verhindert werden konnte.