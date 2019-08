Polizeimeldung : Illegales Autorennen in Überherrn endet fast mit Unfall

(Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Überherrn Am Freitagabend ist es in Überherrn offenbar zu einem illegalen Autorennen gekommen. Das berichtet die Polizei. Demnach lieferten sich zwei hoch motorisierte Fahrzeuge (ein schwarzer BMW M1 sowie ein silberfarbener Audi R8) ein Wettrennen, bei dem es in einer Haarnadelkurve fast zu einem Verkehrsunfall kam.

Dabei soll der Audi den BMW überholt haben und erst so spät wieder eingeschert sein, dass es zu einem Beinahe-Zusammenstoß mit einem entgegen kommenden Pkw kam. Die beiden Fahrer des Audi und des BMW, 24 und 31 Jahre alt, konnten schließlich von der Polizei gestoppt werden. Beide erwarten nun Ermittlungsverfahren.