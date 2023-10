Mit viel Blut und Live-Erschreckern Erschrecker lehren die Besucher im „Horrorzelt“ das Fürchten

Irrgartenähnliche Gänge, schaurig dekorierte Räume und jede Menge Blut: Das können Besucher am Samstag und Dienstag, 28. und 31. Oktober, ab 18 Uhr im „Dorf des Schreckens“ in Berus erwarten. An diesen zwei Tagen verwandelt sich der Festplatz am Europa-Denkmal zu einem Zentrum der Halloween-Festlichkeiten.